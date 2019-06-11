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Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
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Бизнес ,  
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Арктическая горная компания оспорит решение суда о взыскании ₽600 млн

«Арктическая горная компания» (АГК) намерена оспорить решение Арбитражного суда Московской области о взыскании у нее 600,5 млн руб. за причинение вреда природе. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«Решение суда не вступило в законную силу. «Арктическая горная компания» готовит подачу апелляционной жалобы в установленный срок, так как не согласна с выводом суда о причинении вреда недрам (спор по этому вопросу ведется с ведомством более двух лет)», — сообщается в заявлении.

Бизнес
ФСБ возбудила уголовное дело против руководства компании Босова

В заявлении отмечается, что истец настаивал на выплатах 824,2 млн руб. и суд принял решение о частичной компенсации.

В апреле 2019 года ФСБ завела уголовное дело против руководства АГК — бизнесменов Дмитрия Босова и Александра Исаева, — за незаконную добычу и продажу угля. В материалах дела указывалось, что компания с 2014 по 2017 год заключила договоры с подрядчиками, которые добыли не менее 323,17 тыс. т угля и продали его Торгово-промышленному союзу за 69,7 млн руб.

Общество
Суд решил взыскать с компании Босова ₽600 млн за незаконную добычу угля

Арктическая горная компания с декабря 2014 года владела лицензией на геологоразведку на участке реки Малая Лемберова на Таймыре (Красноярский край). В 2016-м в этом районе компания открыла новое месторождение, а в 2017 году получила первую эксплуатационную лицензию. Однако, как уточняли РБК эксперты, наличие лицензии на поиск и оценку запасов угля (геологоразведку) не дает владельцу права на добычу, для этого требуется отдельное разрешение.

В 2016 году Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной добыче каменного угля марки антрацит и предъявил возместить ущерб в 2,1 млрд руб. АГК попыталась обжалось требование в суде и признать проверку незаконной, но суд отклонил ходатайство.

Стороны заключили мировое соглашение, а АГК удалось значительно снизить штраф (компания обосновывала свое предложение некорректными расчетами стоимости добытого угля). Суд частично удовлетворил требование Роспотребнадзора, обязав компанию выплатить 824,1 млн руб.

Теги: добыча угля, Арбитражный суд, «Таймыр»
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