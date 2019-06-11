Арктическая горная компания оспорит решение суда о взыскании ₽600 млн

«Арктическая горная компания» (АГК) намерена оспорить решение Арбитражного суда Московской области о взыскании у нее 600,5 млн руб. за причинение вреда природе. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«Решение суда не вступило в законную силу. «Арктическая горная компания» готовит подачу апелляционной жалобы в установленный срок, так как не согласна с выводом суда о причинении вреда недрам (спор по этому вопросу ведется с ведомством более двух лет)», — сообщается в заявлении.

В заявлении отмечается, что истец настаивал на выплатах 824,2 млн руб. и суд принял решение о частичной компенсации.

В апреле 2019 года ФСБ завела уголовное дело против руководства АГК — бизнесменов Дмитрия Босова и Александра Исаева, — за незаконную добычу и продажу угля. В материалах дела указывалось, что компания с 2014 по 2017 год заключила договоры с подрядчиками, которые добыли не менее 323,17 тыс. т угля и продали его Торгово-промышленному союзу за 69,7 млн руб.

