Baring Vostok обжалует решение о немедленной передаче 10% «Восточного»

В фонде Baring Vostok заявили, что «крайне разочарованы» решением Арбитражного суда Амурской области о немедленной передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

«На практике подобные решения по немедленному исполнению беспрецедентно редки, и мы констатируем, что суд счел долю в банке «Восточный» крайне скоропортящимся продуктом, потворствуя незаконным и неэтичным попыткам владельцев компании Finvision отобрать контроль в банке «Восточный» у его законных владельцев», — говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.

В Baring Vostok указали на то, что суд «превратил недействующий опцион в действующее обязательство», отказавшись выслушать аргументы ответчика и представителей банка «Восточный».

«Мы в кратчайшие сроки подадим апелляцию на данное решение суда», — говорится в сообщении фонда.