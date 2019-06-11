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Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Baring Vostok обжалует решение о немедленной передаче 10% «Восточного»

В фонде Baring Vostok заявили, что «крайне разочарованы» решением Арбитражного суда Амурской области о немедленной передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

«На практике подобные решения по немедленному исполнению беспрецедентно редки, и мы констатируем, что суд счел долю в банке «Восточный» крайне скоропортящимся продуктом, потворствуя незаконным и неэтичным попыткам владельцев компании Finvision отобрать контроль в банке «Восточный» у его законных владельцев», — говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.

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Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну

В Baring Vostok указали на то, что суд «превратил недействующий опцион в действующее обязательство», отказавшись выслушать аргументы ответчика и представителей банка «Восточный».

«Мы в кратчайшие сроки подадим апелляцию на данное решение суда», — говорится в сообщении фонда.

«Финвижн» и Baring Vostok спорят за контроль над «Восточным», первая вместе с миноритариями Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым контролирует 40,2% акций банка, тогда как кипрская структура инвестфонда Evison владеет 51,6%. В мае суд обязал Evison исполнить опцион, в результате чего доля Baring Vostok должна сократиться до 41,62%, а «Финвижн» и ее партнеры получат контрольный пакет. В конце мая «Финвижн» потребовала немедленного исполнения опциона.

Теги: Baring Vostok, Артем Аветисян
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