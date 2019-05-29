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«Дело Baring Vostok» ,  
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Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного»
«Финвижн» Артема Аветисяна просит суд досрочно исполнить решение, обязывающее Baring Vostok продать 9,99% акций банка «Восточный». В мае «Финвижн» сообщила суду, что необходимые для выкупа 750 млн руб. у нее есть
Артем Аветисян (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»). Это следует из картотеки арбитражных дел, информацию подтвердила «Финвижн».

Нынешняя структура акционеров у «Восточного» сложилась после объединения в 2017 году с Юниаструм Банком Аветисяна и его партнеров Шерзода Юсупова и Юрия Данилова; сейчас они контролируют 40,2% акций «Восточного». Исполнение опциона позволит им получить контроль над банком.

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Компания Аветисяна выиграла дело против Evison в арбитраже Амурской области 17 мая. Опцион на 9,99% акций «Восточного» был заключен перед слиянием «Юниаструма» и «Восточного» на срок до 28 февраля 2017 года, а затем продлен до 31 марта 2018-го. В последних числах марта «Финвижн» направила Evison уведомление об исполнении соглашения, но структура Baring Vostok отказалась исполнять опцион. Свою позицию Evison объяснила тем, что до объединения с «Восточным» и уже после проверки аудитором KPMG из «Юниаструма» были выведены активы на 3,6 млрд руб. Соглашение об опционе подразумевало ведение Юниаструм Банком обычной хозяйственной деятельности, в связи с этим вывод активов нарушает соглашение об опционе, заявляли в Evison. Суд не прислушался к доводам ответчика и обязал Baring продать 9,99% банка.

Обычно решения судов первой инстанции вступают в силу после апелляции. Evison заявляла о намерении оспорить его, но еще не оспорила.

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Как следует из решения суда, у «Финвижн» Аветисяна есть деньги на выкуп опциона. 6 мая суду была предоставлена справка, подписанная директором московского филиала Модульбанка (контролируется Аветисяном), по расчетному счету, которая подтверждает наличие на нем 819 млн руб. Судом отдельно отмечается, что в случае неисполнения решения суда Evison опционные акции могут быть списаны с ее счета только в том случае, если «Финвижн» предъявит суду доказательства перечисления 750 млн руб. на счет Evison. Разрешение на увеличение доли в банке «Восточный» Центральный банк выдал «Финвижн» и Аветисяну еще в начале прошлого года. Согласие регулятора подразумевает выкуп 42% акций банка, но не более 50%.

РБК направил запрос в Baring Vostok.

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Представитель «Финвижн» подтвердила РБК, что компания воспользовалась своим правом и подала заявление на немедленное исполнение решения суда о кол-опционе. «Финвижн» настаивает, что «некоторые менеджеры фонда Baring Vostok всеми силами пытаются удержать контроль над банком с единственной целью — скрыть следы многомиллиардных хищений в банке». «Выдавая себя за спасателей банка и используя незаконно удерживаемые опционные акции, менеджеры фонда Baring Vostok в очередной раз пытаются провести дополнительную эмиссию с единственной целью — размыть долю миноритарных акционеров банка», — сказала представитель.

Авторы: Павел Казарновский, Георгий Макаренко
Теги: Артем Аветисян, Baring Vostok
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