Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Стороны договорились о проведении двусторонней встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба Кремля. Мероприятие пройдет в Бишкеке 13–14 июня.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-киргизских отношений», — отмечается в сообщении.

В марте текущего года Москва и Бишкек подписали соглашение об изменении условий размещения в Киргизии российской военной авиабазы «Кант». Как уточняло агентство «РИА Новости», стороны договорились повысить ежегодную аренду земли под базу с $4,5 млн до $4,79 млн.

Российская военная авиабаза «Кант» была открыта в Киргизии в 2003 году. В ее распоряжении есть самолеты Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ, структурно она входит в состав Центрального военного округа России.