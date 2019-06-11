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Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
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Туроператоры назвали самые популярные направления для отдыха россиян

Спрос на пакетные туры в России в начале лета вырос на 10%, самыми популярными направлениями стали турецкие и внутренние курорты, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На первых местах по приросту спроса Россия (20%), Тунис (10–15%), Турция (15–20%) и Черногория (10%). Туры в Грецию, Испанию и на Кипр продаются на уровне 2018 года. Путевки в Болгарию, по данным АТОР, демонстрируют слабоотрицательную динамику.

Самым востребованным направлением в летнем сезоне остается Турция. По предварительным данным, в стране отдохнут порядка 4,5 млн человек. Средний чек за путевку в Турцию составляет 107–110 тыс. руб.

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На втором месте по популярности внутренние туры. Путевки у туроператоров покупают только 20% россиян, остальные бронируют жилье и приобретают билеты на транспорт самостоятельно.

Более 85% россиян, отдыхающих по линии туроператоров, выбирают пляжный отдых. На Краснодарский край придется до 60% всех бронирований. В Крыму планируют отдохнуть свыше 1 млн туристов (прирост спроса на 18%). На Санкт-Петербург, Подмосковье, Кавказские Минеральные Воды, Калининградскую область придется 10–13% спроса. Средняя стоимость путевок в России — 74 тыс. руб.

Туроператоры связывают повышение интереса к турам по России, в том числе, с отложенным спросом в связи с чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Третью и четвертую строчку занимает Тунис (средний чек — 80 тыс. руб.) и Греция (120 тыс. руб.). По предварительным оценкам, турпоток в эти страны составит около 650 тыс. и 350–370 тыс. человек соответственно.

На пятом месте по популярности у россиян Кипр со средней стоимостью тура в 100 тыс. руб. Ожидается, летом 2019 года его посетят около 280–320 тыс. российских туристов.

Теги: Турция, летний отдых, Ассоциация туроператоров России
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