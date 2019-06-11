Туроператоры назвали самые популярные направления для отдыха россиян

Спрос на пакетные туры в России в начале лета вырос на 10%, самыми популярными направлениями стали турецкие и внутренние курорты, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На первых местах по приросту спроса Россия (20%), Тунис (10–15%), Турция (15–20%) и Черногория (10%). Туры в Грецию, Испанию и на Кипр продаются на уровне 2018 года. Путевки в Болгарию, по данным АТОР, демонстрируют слабоотрицательную динамику.

Самым востребованным направлением в летнем сезоне остается Турция. По предварительным данным, в стране отдохнут порядка 4,5 млн человек. Средний чек за путевку в Турцию составляет 107–110 тыс. руб.

На втором месте по популярности внутренние туры. Путевки у туроператоров покупают только 20% россиян, остальные бронируют жилье и приобретают билеты на транспорт самостоятельно.