Ростуризм не поддержал идею организации туров в Чернобыль

Посещение зоны отчуждения в Чернобыле небезопасно для путешественников, поэтому Ростуризм идею организации туров туда не поддерживает. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила глава ведомства Зарина Догузова.

«Индивидуальным путешественникам мы запретить ничего не можем. Человек сам выбирает. Просто нужно взвесить все за и против и просто о здоровье подумать», — сказала руководитель Ростуризма.

Она отметила, что в России и в мире есть множество «прекрасных мест <...>, куда можно безопасно, комфортно и удобно поехать». Также Догузова добавила, что массового спроса у россиян на экскурсии в Чернобыль нет.

«Ни к одному официальному туроператору граждане не обращались с просьбой организовать пакетные туры. И в целом туроператоров и турагентов я бы просто просила не спекулировать на теме человеческой трагедии», — заключила Догузова.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, в результате чего территория подверглась радиоактивному заражению. Из 30-километровой зоны бедствия вблизи станции эвакуировали 115 тыс. человек. Заражению радиацией подверглись также отдельные территории 19 регионов России с населением 2,9 млн человек. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 600 тыс. человек, из них 165 тыс. стали инвалидами.