Alibaba и Mail.Ru назвали будущих гендиректоров AliExpress Russia

Глава AliExpress в России Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев стали кандидатами на пост согенеральных директоров совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia. Об этом говорится в совместном сообщении Mail.Ru и Alibaba.

Лю Вэй и Дмитрий Сергеев вступят в новые должности после получения всех необходимых согласований и завершения транзакций в рамках условий сделки.

5 июня Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовали параметры совместного предприятия (СП) AliExpress Russia и подписали обязывающие документы.

Создание совместного предприятия с целью интеграции ключевых потребительских онлайн-платформ одобрили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).