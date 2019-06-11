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United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
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В Сочи эвакуировали 30 человек из-за хлопка газа в жилом доме

В Сочи в одном из пятиэтажных домов произошел хлопок бытового газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Хлопок произошел по адресу: улица Садовая, дом 75. «Погибших и пострадавших нет, повреждено остекление квартиры. Эвакуированы 30 человек», — уточнила представитель главка.

По ее словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Всего 27 человек и восемь единиц техники.

В середине мая при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека, включая девочку 2010 года рождения, еще несколько пострадали. Местные власти ввели режим ЧС локального характера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
 

Теги: новости РБК, взрыв газа в жилом доме, Сочи, Краснодарский край
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