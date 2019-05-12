Режим ЧС ввели в поселке под Ростовом после взрыва газа в жилом доме

Режим ЧС ввели в поселке под Ростовом после взрыва газа в жилом доме

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где в ночь на 12 мая произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Как пояснили в ведомстве, 13 человек находятся в пункте временного размещения, на месте работают психологи МЧС России.

Ранее стало известно, что число жертв увеличилось до двух человек, среди них — девочка 2010 года рождения, еще один из погибших находится под завалами. Пострадали два человека, их доставили в больницу.

Как уточнили в МЧС, при взрыве у здания частично обрушилась кровля. Агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Богдановского сельского поселения, куда входит поселок сообщило о семи поврежденных квартирах, две из них пострадали особенно серьезно. Также в ведомстве отметили, что разбор завалов осложнен из-за существующей угрозы обрушения здания.

После взрыва жильцов дома эвакуировали, а дом отключили от газоснабжения. пояснили агентству в диспетчерской аварийной газовой службе Каменского района.