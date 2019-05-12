СМИ опубликовали видео с места взрыва газа в доме под Ростовом

Информационный портал DonDay опубликовал видеокадры с места взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.

На кадрах запечатлена бригада спасателей, работающая на месте происшествия.

Инцидент произошел в ночь на 12 мая. В результате погибли два человека, среди них — девочка 2010 года рождения, она умерла в карете скорой помощи. Еще один человек без признаков жизни находится под завалами. Два человека получили ранения, их доставили в центральную городскую больницу города Каменск-Шахтинск.

После взрыва местные власти ввели режим ЧС локального характера. Как сообщается на сайте СУ СК России по Ростовской области, по факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). К настоящему времени поисково-спасательные работы и работы по разбору завалов завершены.