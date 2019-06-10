Появились фото и видео с места крушения вертолета в Нью-Йорке

Телеканал CNN также опубликовал в Twitter видео, снятое около здания (начинается с отметки 1:50), на котором строение демонстрируется с другого ракурса. Видимых разрушений на этой записи нет.
Кроме того, очевидцы показали кадры полета вертолета, на которых видно, что он часто меняет высоту. Выложившая видео Купр Лоренс пишет, что это тот самый вертолет.
Вертолет врезался в здание неподалеку от Таймс-сквер вечером 10 июня по мск. По данным пожарной службы, он совершил аварийную посадку. После крушения вертолет загорелся, впоследствии его потушили. В результате погиб один человек.
Телеканал CNBC сообщил, что в здании, откуда эвакуируют людей, расположены офисы банковской группы BNP Paribas, Citibank и юридической компании Willkie Farr & Gallagher.