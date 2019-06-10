Появились фото и видео с места крушения вертолета в Нью-Йорке

Появились фото и видео с места крушения вертолета в Нью-Йорке

Очевидцы среди прочего опубликовали кадры с вертолетом незадолго до аварийной посадки. В результате происшествия погиб один человек

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Очевидец Лэнс Кунс опубликовал на своей странице в Twitter видео с места аварийной посадки вертолета на крышу здания в Нью-Йорке.

На кадрах виден густой дым, который идет с крыши здания.

Видео: LHKoonce / Twitter

На других фотографиях с места событий видно, что у здания находятся не менее десятка автомобилей экстренных служб.