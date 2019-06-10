Суд арестовал первого подозреваемого в убийстве борца-классика в Бутово

Чертановский суд Москвы арестовал первого из шести подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Южном Бутово. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирэну Козаеву.

Он отправлен под стражу до 8 августа.

Шестерых подозреваемых задержали 8 июня. Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

По версии следствия, Сергей Чуев вступил в конфликт с группой мужчин в парке на Южнобутовской улице, которые нецензурно выражались и приставали к людям. В результате началась драка, в процессе которой Чуев упал с моста в находящийся в парке пруд вместе с одним из нападавших. Мастер спорта по борьбе погиб на месте, компания мужчин впоследствии избила его девушку и других людей в парке, заявили в СК.