Подозреваемых в убийстве борца-классика в Южном Бутово задержали

Подозреваемые в убийстве мужчины на улице Южнобутовской в Москве задержаны, сообщается на сайте столичного главка СК.

Подробности задержания не раскрываются. Их доставят в следственный отдел для допроса. Следователи намерены выяснить обстоятельства случившегося и мотивы преступления.

Как сообщало «РИА Новости», погибший — Сергей Чуев, мастер спорта по греко-римской борьбе. По данным агентства, его убили в ночь на 8 июня, когда он попытался защитить от трех хулиганов беременную женщину. Следственный комитет завел уголовное дело в связи с убийством, совершенным группой лиц из хулиганских побуждений (п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).