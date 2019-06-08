СК завел дело после убийства мастера спорта по борьбе в Южном Бутово

СК завел дело после убийства мастера спорта по борьбе в Южном Бутово

Следственный комитет завел уголовное дело из-за убийства мужчины рядом с прудом на улице Южнобутовская. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК. Как рассказала «РИА Новости» старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, погибший — мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.

Дело завели в связи с убийством, совершенным группой лиц из хулиганских побуждений (п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 8 июня. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, следователи также ищут причастных к преступлению.

По данным «Пятого канала», на Чуева напали, когда он попытался защитить беременную женщину от трех хулиганов. Они начали избивать спортсмена руками и ногами, в том числе по голове.

В подмосковном Красногорске 1 июня в драке от удара ножом в сердце погиб боец спецназа ГРУ Никита Белянкин. Белянкин увидел, как группа людей избивает двоих человек, и попытался разогнать их. Следователи установили всех участников драки, задержано восемь подозреваемых.