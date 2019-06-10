На выборы премьера Британии зарегистрировали десять кандидатов

На выборы лидера правящей Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны зарегистрировались десять политиков, пишет Sky News.

Телеканал отмечает, что это самое большое число кандидатов на пост лидера тори в истории. До этого максимальное число претендентов составляло пять человек — такое число претендентов было в 1997 и 2016 годах.

В числе участников гонки — экс-глава МИД Британии Борис Джонсон, действующий министр иностранных дел Джереми Хант и бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, передает «РИА Новости».

Также в списке кандидатов — министр природных ресурсов Майкл Гоув, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом, министр международного развития Рори Стюарт, глава МВД Саджид Джавид, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр труда и пенсий Эстер Макви и представитель Минфина при палате общин Марк Харпер.

Каждый из кандидатов, для того чтобы выдвинуть кандидатуру, был обязан найти члена партии, который предложил бы его в качестве кандидата, назвать имя своего помощника и обеспечить поддержку шести других членов партии.