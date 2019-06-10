Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде. Свою позицию она озвучила в интервью изданию «Медуза», где работает Голунов.

Интервью она дала по итогам встречи с Владимиром Путиным 10 июня. «Сегодня я уже не знаю, что нужно было сделать, чтобы до такой степени дискредитировать расследование именно преступлений о незаконном обороте наркотиков. Когда у человека обнаруживается некая доза. Нужно очень серьезным образом пересмотреть законодательство и правоприменительную практику», — отметила омбудсмен.

Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде. По ее словам, к ней поступают жалобы на то, что судья не делает попытки проверить аргументы следователя и прокурора в поддержку ходатайства об аресте. «В данном случае домашний арест — это шаг вперед. Сейчас очень внимательно нужно следить за расследованием», — добавила она.

Москалькова добавила, что на встрече с Путиным высказалась за расследование фактов применения силы к задержанному журналисту Ивану Голунову. По ее словам, президент на это отреагировал положительно. Как говорилось ранее в сообщении пресс-службы Кремля, дело Голунова отдельно обсуждалось в беседе омбудсмена с президентом.

Омбудсмен также рассказала, что намерена изучить постановления о задержании Голунова и производства осмотра его квартиры. «Нужно посмотреть, как оформлены протоколы, как привлекались понятые, очень важно — как уполномоченному и как юристу — сделать выводы, изучив документы», — пояснила она.