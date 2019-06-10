Санкт-Петербург и «Аэрофлот» получили туристические «Оскары»

Санкт-Петербург победил в номинации «Ведущее направление для путешествия в Европе — 2019» премии World Travel Awards. Об этом сообщается на сайте премии.

Он опередил Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Москву, Париж, Рим, Венецию и Вену. В прошлом году в этой номинации победил Лиссабон, Санкт-Петербург и Москва были в числе номинантов.

Российская компания «Аэрофлот» также стала лауреатом в трех номинациях. Она стала ведущей авиакомпанией Европы в категории бизнес-класс, главным европейским брендом среди авиакомпаний и лучшей европейской авиакомпанией, осуществляющей перелеты в Азию.

При этом первое место в номинации «Ведущий роскошный бизнес-отель Европы 2019» занял «Swissotel Красные Холмы» в Москве. Ведущим люксовым отелем Европы текущего года стал Lotte Hotel в Санкт-Петербурге.