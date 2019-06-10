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Schlumberger $50 (+39,66%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
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Санкт-Петербург и «Аэрофлот» получили туристические «Оскары»

Санкт-Петербург победил в номинации «Ведущее направление для путешествия в Европе — 2019» премии World Travel Awards. Об этом сообщается на сайте премии.

Он опередил Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Москву, Париж, Рим, Венецию и Вену. В прошлом году в этой номинации победил Лиссабон, Санкт-Петербург и Москва были в числе номинантов.

Российская компания «Аэрофлот» также стала лауреатом в трех номинациях. Она стала ведущей авиакомпанией Европы в категории бизнес-класс, главным европейским брендом среди авиакомпаний и лучшей европейской авиакомпанией, осуществляющей перелеты в Азию.

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При этом первое место в номинации «Ведущий роскошный бизнес-отель Европы 2019» занял «Swissotel Красные Холмы» в Москве. Ведущим люксовым отелем Европы текущего года стал Lotte Hotel в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в трех номинациях победил отель Mriya Resort & SPA, расположенный в Ялте. Он получил призы как ведущий люксовый курорт Европы, лучший европейский курорт для проведения мероприятий и ведущий семейный курорт Европы для отдыха. Конечным владельцем этого курортного отеля является Сбербанк, в ноябре 2018 года он попал под санкции США. В строительство курортно-санаторного комплекса Сбербанк инвестировал порядка $300 млн.

В 2017 году Санкт-Петербург получил награду, став лучшим европейским городским направлением. Основанная в 1993 году World Travel Awards считается одной из самых авторитетных премий в сфере международного туризма.

Теги: Санкт-Петербург, Премия, «Аэрофлот», отели
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