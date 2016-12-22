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Три российских отеля признали лучшими в Европе
Бизнес, 03:59
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Три российских отеля признали лучшими в Европе

Сразу три российских отеля удостоились премии World Travel Awards, которая присуждается в сфере туристического рынка. Речь идет о петербургском отеле Radisson Royal Hotel, московском Swissotel Krasnye Holmy и крымском Mriya Resort & Spa, сообщает газета «Ведомости».

Radisson Royal Hotel победил в категории знаковых отелей-достопримечательностей. Swissotel Krasnye Holmy одержал победу в категории бизнес-отелей класса люкс.

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В свою очередь Mriya Resort & Spa удостоился сразу четырех премий. Он был назван лучшим курортным комплексом для отдыха и лучшим оздоровительным семейным комплексом. Кроме того, его назвали лучшим курортом для конференций и самым динамично развивающимся туристическим проектом.

При этом петербургский и московский отели победили на европейском уровне впервые. Mriya Resort & Spa же в 2014 году был награжден как лучший новый европейский курорт, а затем — как лучший в Европе и лучший в мире.

Теги: отель , награда , Премия
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