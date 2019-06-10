Мальчик из Ингушетии отжался более 4,4 тыс. раз и побил мировой рекорд

Мальчик из Ингушетии отжался более 4,4 тыс. раз и побил мировой рекорд

В Ингушетии шестилетний Ибрагим Льянов установил мировой рекорд. Он отжался от пола 4445 раз за два часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря регионального минспорта Аишу Гапархоеву.

«Это мировой рекорд, специалисты из Книги рекордов России зафиксировали результат и вручили мальчику сертификат», — сказала она.

Пресс-секретарь рассказала, что президент спортивного клуба «Чингиз», где занимается мальчик, подарил рекордсмену двухкомнатную квартиру в Магасе.

ТАСС добавляет, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подарил Льянову велосипед и смартфон. При этом агентство отмечает, что мальчик побил два мировых рекорда. Первый — по количеству отжиманий от пола за один подход (4445 раз) и второй — по количеству отжиманий за два часа (3720 раз).