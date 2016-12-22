Кадыров подарил Mercedes отжавшемуся более четырех тысяч раз мальчику

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил Mercedes пятилетнему мальчику, который смог отжаться более 4 тыс. раз, но его рекорд не был засчитан. Об этом РБК сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
«Да, действительно, Mercedes был подарен, какая именно модель — я не знаю. По поводу Книги рекордов России: знаю, что зафиксирован рекорд был, глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков лично сидел, считал и снимал на камеру», — рассказал Умаров.
Ранее Ханариков сообщил «РИА Новости», что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут. У представителей Книги рекордов России «возникли незначительные вопросы», поэтому рекорд официально не был зафиксирован. Кадыров заявил, что мальчик сможет повторить свое достижение для специальной комиссии.