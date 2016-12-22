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Кадыров присвоил пятилетнему мальчику звание почетного гражданина Чечни
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Кадыров присвоил пятилетнему мальчику звание почетного гражданина Чечни
Общество, 20:55
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Кадыров присвоил пятилетнему мальчику звание почетного гражданина Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание «Почетный гражданин Чеченской Республики» ​пятилетнему Рахиму Куриеву. Поводом стал рекорд по количеству отжиманий за один подход, который мальчик из села Дуба-Юрт установил 12 ноября.

Кадыров указал, что Куриев является самым юным почетным жителем Чечни. «Он это заслужил. Это будущий олимпийский чемпион», — цитирует главу республики агентство «РИА Новости».

Отжимался Куриев в студии телекомпании «Грозный». За 2,5 часа он отжался 3202 раза, что зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Информационное агентство «Грозный информ» указывает, что 12 ноября Куриев отжался 4105 раз без перерыва, однако тот рекорд не был засчитан, поскольку мальчик во время выполнения упражнения часто отвлекался на просмотр мультфильмов в мобильном телефоне и отрывал руки от пола.
Теги: Грозный , Рамзан Кадыров
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