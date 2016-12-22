Кадыров присвоил пятилетнему мальчику звание почетного гражданина Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание «Почетный гражданин Чеченской Республики» ​пятилетнему Рахиму Куриеву. Поводом стал рекорд по количеству отжиманий за один подход, который мальчик из села Дуба-Юрт установил 12 ноября.

Кадыров указал, что Куриев является самым юным почетным жителем Чечни. «Он это заслужил. Это будущий олимпийский чемпион», — цитирует главу республики агентство «РИА Новости».

Отжимался Куриев в студии телекомпании «Грозный». За 2,5 часа он отжался 3202 раза, что зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.