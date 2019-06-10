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Schlumberger $50 (+38,89%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,49%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
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«Росатом» откроет представительство в Саудовской Аравии

Госкорпорация «Росатом» открывает филиал своей «дочки» «Русатом Оверсиз» в Саудовской Аравии. Об этом в ходе заседания совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству заявил глава Минэнерго Александр Новак, говорится в сообщении «Росатома».

«Русатом Оверсиз» — это находящаяся в структура «Росатома» компания, которая ответственна за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения по сооружению атомных электростанций, а также центров ядерной науки и технологий на зарубежных рынках.

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По словам президента компании Евгения Пакерманова, сотрудничество с Эр-Риядом заключается не только в проекте АЭС большой мощности, в обсуждении которого Россия участвует с октября 2017 года, но и в целом ряде других перспективных направлений. Так, в настоящее время стороны обсуждают сотрудничество в области сооружения реакторов малой и средней мощности, топливного цикла, в сфере подготовки персонала для национальной ядерной программы Саудовской Аравии и развития ее ядерной инфраструктуры.

«Особое внимание мы уделяем работе с саудовскими промышленными предприятиями и научно-образовательными учреждениями, так как российская сторона видит большой потенциал их вовлечения в реализацию ядерной энергетической программы Саудовской Аравии», — отметил Пакерманов.

Глава Минэнерго Александр Новак указал, что открытие представительства российской компании в Эр-Рияде — это важный шаг в развитии отношений двух стран в атомной энергетике.

Ранее в ходе заседания межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии министр энергетики королевства Халид аль-Фалих сообщил о подготовке визита Владимира Путина в Эр-Рияд в октябре. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.

Теги: «Росатом», Саудовская Аравия, представительство, Бизнес
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