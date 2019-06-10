«Росатом» откроет представительство в Саудовской Аравии

Госкорпорация «Росатом» открывает филиал своей «дочки» «Русатом Оверсиз» в Саудовской Аравии. Об этом в ходе заседания совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству заявил глава Минэнерго Александр Новак, говорится в сообщении «Росатома».

«Русатом Оверсиз» — это находящаяся в структура «Росатома» компания, которая ответственна за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения по сооружению атомных электростанций, а также центров ядерной науки и технологий на зарубежных рынках.

По словам президента компании Евгения Пакерманова, сотрудничество с Эр-Риядом заключается не только в проекте АЭС большой мощности, в обсуждении которого Россия участвует с октября 2017 года, но и в целом ряде других перспективных направлений. Так, в настоящее время стороны обсуждают сотрудничество в области сооружения реакторов малой и средней мощности, топливного цикла, в сфере подготовки персонала для национальной ядерной программы Саудовской Аравии и развития ее ядерной инфраструктуры.

«Особое внимание мы уделяем работе с саудовскими промышленными предприятиями и научно-образовательными учреждениями, так как российская сторона видит большой потенциал их вовлечения в реализацию ядерной энергетической программы Саудовской Аравии», — отметил Пакерманов.