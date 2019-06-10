Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию в октябре

Владимир Путин этой осенью намерен посетить Саудовскую Аравию. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

О том, что Москва и Эр-Рияд готовят такой визит, на открытии межправительственной комиссии двух стран ранее сообщал министр энергетики королевства Халид аль-Фалих. «Мы ожидаем, что наши отношения получат еще больший импульс при визите президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, который намечен на октябрь нынешнего года», — говорил он.

Песков подтвердил эту информацию. «Действительно, такой визит готовится. Мы придаем большое значение этой подготовке, у нас партнерские, очень эффективные отношения с Саудовской Аравией. Продолжаем готовиться, сделаем соответствующее официальное заявление», — прокомментировал он слова саудовского министра.

В октябре 2017 года Москву посетил саудовский король Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд. Это был первый в истории отношений России и Саудовской Аравии визит главы этой арабской страны в Москву. Владимир Путин, в свою очередь, побывал в Саудовской Аравии в 2007 году. Тогда его принимал предыдущий монарх Абдалла.