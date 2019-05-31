«Росатом» заявил о возрастающем влиянии санкций на реализацию проектов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,30 +0,13 EUR Бирж. 72,83 +0,28 Brent 64,98 -3,80% USD Нал. 65,77 64,94 EUR Нал. 73,33 72,43 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1153 +0,0025 BTC/USD Бирж. 8 266,00 -6,00 IMOEX 2 645,12 -0,54% RTSI 1 275,93 -0,82% DJIA 25 169,88 +0,17% Nasdaq 7 567,72 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+10,69%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+10,69%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 12:48
Минтруд назвал неверными сообщения о сокращении новогодних каникул Общество, 15:21 «Росатом» заявил о возрастающем влиянии санкций на реализацию проектов Экономика, 15:18 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 15:15 Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта Общество, 15:10 Forbes узнал о появлении нового подозреваемого в деле Серебренникова Общество, 15:05 Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата Политика, 15:02 Порошенко возглавил украинскую партию Политика, 14:54 Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России Спорт, 14:48 Организаторов фотосессии с окровавленной машиной у мемориала арестовали Общество, 14:46 Мetro и Target помогут стартапам развить технологии для розницы и опта Партнерский материал, 14:45 Кремль обозначил условие для первой встречи Путина с Зеленским Политика, 14:42 В Госдуму внесли законопроект о разделении пива на «живое» и «мертвое» Общество, 14:23 Вторая ракетка мира не сумела пройти в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 14:21 3 правила от Аполлона: как правильно фотографировать на смартфон РБК Стиль и HUAWEI, 14:15
Экономика ,  
0 
«Росатом» заявил о возрастающем влиянии санкций на реализацию проектов

В госкорпорации «Росатом» наблюдают тенденцию усиления неопределенности в возможности реализации некоторых проектов из-за санкционного давления на физических и юридических лиц России. Об этом сообщается в годовом отчете «Атомэнергопрома».

«Риск имеет тенденцию к увеличению», — говорится в документе.

В отчете «Атомэнергопрома» указано, что в 2018 году рост выручки составил 2,9%, или 22 млрд руб. Госкорпорация заключила восемь межправительственных соглашений и 20 межведомственных договоренностей. «Росатом» также подписал «исторический пакет документов» по четырем направлениям сотрудничества с Китаем.

В апреле издание Roll Call сообщило, что президент США Дональд Трамп примет решение об ограничении импорта урановой руды. Ранее Министерство торговли США провело расследование, в ходе которого анализировались поставки урана на предмет угрозе национальной безопасности. Сообщалось, что зависимость от российского урана может подорвать промышленность США.

Американское дочернее предприятие «Техснабэкспорта» госкорпорации «Росатом» TENAM под брендом Tenex экспортирует услуги по конверсии и обогащению урана и сам продукт в 16 стран мира, включая США.

Теги: «Росатом», неопределенность, реализация, санкции
Материалы по теме
Глава «Росатома» объяснил причины переноса запуска АЭС в Финляндии
Бизнес
«Росатом» объяснил риски для АЭС Украины из-за американского топлива
Бизнес
Глава «Росатома» — РБК: «Не бывает чисто национальной атомной станции»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter