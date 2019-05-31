«Росатом» заявил о возрастающем влиянии санкций на реализацию проектов

В госкорпорации «Росатом» наблюдают тенденцию усиления неопределенности в возможности реализации некоторых проектов из-за санкционного давления на физических и юридических лиц России. Об этом сообщается в годовом отчете «Атомэнергопрома».

«Риск имеет тенденцию к увеличению», — говорится в документе.

В отчете «Атомэнергопрома» указано, что в 2018 году рост выручки составил 2,9%, или 22 млрд руб. Госкорпорация заключила восемь межправительственных соглашений и 20 межведомственных договоренностей. «Росатом» также подписал «исторический пакет документов» по четырем направлениям сотрудничества с Китаем.

В апреле издание Roll Call сообщило, что президент США Дональд Трамп примет решение об ограничении импорта урановой руды. Ранее Министерство торговли США провело расследование, в ходе которого анализировались поставки урана на предмет угрозе национальной безопасности. Сообщалось, что зависимость от российского урана может подорвать промышленность США.

Американское дочернее предприятие «Техснабэкспорта» госкорпорации «Росатом» TENAM под брендом Tenex экспортирует услуги по конверсии и обогащению урана и сам продукт в 16 стран мира, включая США.