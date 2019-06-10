СК возбудил дело после опрокидывания фритюрницы на детей под Челябинском

СК возбудил дело после опрокидывания фритюрницы на детей под Челябинском

Фритюрница опрокинулась на ярмарке в городе Еманжелинске Челябинской области. В результате пострадали трое детей, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел еще в День Победы, 9 мая. Ярмарка проходила в сквере города. Фритюрница в торговой палатке перевернулась и кипящее растительное масло попало на ноги находившихся рядом детей в возрасте от шести до 17 лет. Их госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и назначили судебные экспертизы.

В начале июня в Тольятти следователи возбудили уголовное дело после того, как из-за ветра опрокинулся плохо закрепленный батут. В результате инцидента пострадали двое детей. В управлении СКР по Самарской области отметили, что аттракцион эксплуатировали с нарушением требований безопасности.