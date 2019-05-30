Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ

В соцсетях появилось видео с перевернувшемся батутом в Улан-Удэ, пишет Baikal-Daily.

Видео: Gazeta Номер один / YouTube

На кадрах с камеры наблюдения видно, как порыв ветра отрывает от земли батут, взрослые пытаются удержать его, однако он опрокидывается, а затем несколько раз переворачивается на земле.

Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет. Их госпитализировали, один ребенок был в тяжелом состоянии и без сознания. СК завел уголовное дело. Следствие также выяснило, что батут крепился веревками к двум опорам, которые были сделаны из автомобильных покрышек и бетона. Веревки порвались.

Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал, что всем пострадавшим выплатят компенсации. Он также поручил проверить на безопасность парки отдыха, аттракционы и системы оповещения при резком ухудшении погоды.