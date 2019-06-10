В Санкт-Петербурге произошел пожар на химическом предприятии

В Санкт-Петербурге произошел пожар в одноэтажном здании на шестом Предпортовом проезде, сообщили РБК в пресс-службе местного ГУ МЧС.

Возгорание произошло на площади 40 кв. м в доме номер 8, принадлежность здания уточняется, отметили в МЧС. Там пояснили, что информация о взрыве, о котором первоначально говорили очевидцы, не подтвердилась. О пострадавших не сообщается.

Видео с места пожара опубликовала страница «ДТП И ЧП СПб Санкт-Петербург».

https://www.instagram.com/p/ByiDSJylGCV/

По этому адресу зарегистрировано и фактически находится производящее химическую продукцию предприятие «ЛенРеактив». Менеджер компании по работе с юридическими лицами сообщил РБК, что «все нормально». «Работаем в обычном режиме. Пока что все ликвидируют», — добавил собеседник.