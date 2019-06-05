В Петербурге загорелся склад строительных материалов

В Курортном районе Санкт-Петербурга в ночь на среду произошел пожар на складе строительных материалов, предназначенных для загородного строительства. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Согласно сообщению, информация о возгорании в доме 16 на улице Красных курсантов поступила в 03:40 мск.

«Сведения о пострадавших не поступали», — подчеркнули в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным управления, общая площадь пожара составила 1 тыс. м.кв. В 05:20 ранг пожара повысили до № 2. В 07:01 пожарным удалось локализовать возгорание. Всего в ликвидации пожара участвуют 60 сотрудников МЧС.