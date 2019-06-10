Трейдер Total подал против Антипинского НПЗ иск почти на 1 млрд руб.

Трейдер Total подал против Антипинского НПЗ иск почти на 1 млрд руб.

Компания «ТОТСА Тотал Ойл Трейдинг СА» (нефтетрейдер концерна Total) подала в Арбитражный суд Тюменской области иск против АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод». Исковое заявление поступило в суд 7 июня, дата рассмотрения пока не назначена.

Суть исковых требований в картотеке арбитражных дел не раскрывается, сообщается лишь, что сумма иска составляет свыше 911,4 млн руб.

Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год, он был достроен в прошлом году. 5 июня стало известно, что 80% акций Антипинского НПЗ и принадлежащие заводу месторождения купила «Российская компания «Сокар Энергоресурс», подконтрольная кипрскому офшору Socar Russia Investments Ltd.

Socar Russia Investments Limited была учреждена в декабре 2018 года российской «Сокар Рус» — 100-процентной «дочкой» азербайджанской государственной компании Socar, но в настоящее время принадлежит Nitron Investments Limited (80%) с Британских Виргинских островов и Фариду Джафарову (20%).

В конце мая вице-президент SOCAR Эльшад Насиров заявлял, что компания ведет переговоры о приобретении акций Антипинского НПЗ.