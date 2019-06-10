Токаев заявил о равных для всех условиях на выборах президента Казахстана

Состоявшиеся 9 июня выборы президента Казахстана были «справедливыми», заявил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, за которого, по предварительным данным ЦИК, проголосовали более 70% пришедших на участки избирателей, передает корреспондент РБК.
«Им [всем кандидатам] были созданы равные условия, с моей стороны были приняты все меры, чтобы данные выборы прошли открыто, справедливо и честно», — заявил Токаев на брифинге в понедельник.
Он также заверил, что обязательно использует в своей работе «полезные предложения», выдвинутые другими кандидатами.
Говоря о митингах, прошедших во время выборов в Алматы и Нур-Султане, Токаев сказал, что свобода волеизъявления в Казахстане присутствует «в полном объеме», однако действия некоторых митингующих могут квалифицироваться как незаконные.