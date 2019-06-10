Суд досрочно освободил пособницу экс-замглавы ФСИН Коршунова

Лефортовский суд Москвы условно-досрочно освободил предпринимательницу Марину Дюкову, которая была осуждена по делу о растратах, главным фигурантом которого является экс-замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Как сообщало «РИА Новости», Дюковой оставалось находиться в колонии семь месяцев и 20 дней. В соответствии с условиями условно-досрочного освобождения, она обязана являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Дюкову приговорили к 2,5 года колонии в ноябре 2018 года. Она проходила по делу о растрате 43,2 млн руб. при закупке сахара для ФСИН, главным фигурантом которого стал Коршунов. Дюкова полностью признала свою вину и дала изобличающие показания на Коршунова и других чиновников. Она активно сотрудничала со следствием.

Экс-замглавы ФСИН Олег Коршунов был задержан в сентябре прошлого года. Ему вменяются растрата, мошенничество и несколько эпизодов получения взяток. Обвиняемый не признает свою вину.