13 фигурантов дела экс-главы Коми получили реальные и условные сроки

Замоскворецкий суд Москвы признал виновными 13 человек, проходивших по делу бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера, и приговорил их к различным срокам лишения свободы.

Сам Гайзер был приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу 160 млн руб. Среди остальных фигурантов самый большой срок — девять лет колонии строгого режима плюс штраф 160 млн руб. — получил бывший заместитель Гайзера Алексей Чернов, сообщает «РИА Новости».

Остальные фигуранты получили от 8,5 года лишения свободы до 5 лет лишения свободы условно.

Гайзер был арестован в сентябре 2015 года по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. В ноябре 2017 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против самого Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Государственного совета Коми Игоря Ковзеля, республиканского сенатора Владимира Торлопова и других лиц.