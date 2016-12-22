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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гайзера
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гайзера
Общество, 21:03
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гайзера

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против заместителя Гайзера Алексея Чернова, председателя Государственного совета Коми Игоря Ковзеля, сенатора от Коми Владимира Торлопова и еще десяти лиц.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем», — говорится в сообщении.

Уголовное дело будет передано в Замоскворецкий районный суд Москвы.

По данным следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года указанные лица похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зелсисцкая». Сумма причиненного ущерба составляет 3,3 млрд руб. Также они завладели деньгами ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» на сумму более 67 млн руб., получили более 198 млн руб. взяток. Кроме того, фигуранты дела легализовали полученное преступным путем имущество на сумму свыше 988,5 млн руб.

Вячеслав Гайзер был арестован Басманным судом Москвы 20 сентября 2015 года. Он был снят с должности «в связи с утратой доверия». Против бывшего главы Коми было возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По данным следствия, Гайзер возглавлял преступную группу, которая собиралась завладеть государственным имуществом. Вместе с ним под следствие попал бывший руководитель Коми, бывший сенатор Владимир Торлопов. Всего по делу проходят 19 человек.

В сентябре 2016 года следствие предъявило Гайзеру новое обвинение по ст. 290 УК РФ (взятка) и ст. 159 УК РФ (мошенничество). В июне 2017 года Мосгорсуд продлил арест Гайзеру до 19 сентября. По словам его адвоката Вячеслава Леонтьева, следователи не предъявили суду достаточных оснований для продления ареста.

Группировка Гайзера: за что арестовали руководство Республики Коми
Политика

Теги: Коми , Генпрокуратура России , Вячеслав Гайзер
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