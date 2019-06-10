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Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера

После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели специалисты из Киевского международного института социологии (КМИС). Они опубликованы на сайте организации.

Респондентам специалисты задавали вопрос, кого лично они хотели бы видеть председателем правительства после парламентских выборов. Так, Бойко в качестве премьер-министра, согласно выводам экспертов, хотели бы видеть 12,9% респондентов, Тимошенко — 11,3% опрошенных.

Следом за ними — руководитель украинской Службы безопасности Игорь Смешко (8,1%). Чтобы на своем посту оставался нынешний премьер-министр республики Владимир Гройсман, согласно опросу КМИС, выступили только 4%. Идею, чтобы правительство возглавил бывший президент Украины Петр Порошенко, поддержали только 2,6% респондентов. Столько же опрошенных заявили о желании, чтобы премьер-министром стал мэр Львова Андрей Садовой.

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Экс-главу украинского правительства Арсения Яценюка вновь в этой должности хотели бы видеть 2,2% украинцев, депутата Александра Шевченко — 2%, еще одного парламентария Сергея Таруту — 1,4%, секретаря СНБО Украины Александра Данилюка — 1%.

Также, если бы выборы в парламент прошли в начале июня, большинство опрошенных КМИС поддержали бы партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» (32,1%). Следом за ней — «Оппозиционная платформа — «За Жизнь», которую возглавляют Бойко и Виктор Медведчук (7,8%). Третье место, согласно опросу, занял бы блок Порошенко «Солидарность» (5,4%). Чуть меньше украинцев — 5,1% — готовы проголосовать за «Батькивщину», лидером которой является Тимошенко. Похожие результаты опросов относительно парламентских выборов ранее представляли украинская социологическая группа «Рейтинг» и «Социальный мониторинг».

Досрочные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля. Они пройдут после того, как Зеленский, вступив в должность президента Украины, принял решение распустить Раду.

Теги: Украина, премьер-министр
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