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Евро/Доллар $1,16 (+2,58%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Земфира выступила в поддержку журналиста Голунова

Певица Земфира выступила в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом. На главной странице официального сайта певицы появилась надпись «свободу Ивану Голунову».

Скриншот с изображением главной страницы сайта и надписью также появился в аккаунте певицы в Facebook.

Запись в facebook пользователя Zemfira

Ранее журналиста поддержал актер, председатель жюри фестиваля «Кинотавр» Константин Хабенский. «Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным по той же самой причине», — сказал он на церемонии открытия «Кинотавра» в Сочи.

Общество
Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

В субботу, 8 июня, Никулинский районный суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест на два месяца. Корреспондента интернет-издания «Медуза» задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Сам Голунов вину отрицает и утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили из-за его расследования связей сотрудников ФСБ с рынком похоронных услуг.

Теги: Иван Голунов, Земфира, Константин Хабенский
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