Земфира выступила в поддержку журналиста Голунова

Певица Земфира выступила в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом. На главной странице официального сайта певицы появилась надпись «свободу Ивану Голунову».

Скриншот с изображением главной страницы сайта и надписью также появился в аккаунте певицы в Facebook.

Запись в facebook пользователя Zemfira

Ранее журналиста поддержал актер, председатель жюри фестиваля «Кинотавр» Константин Хабенский. «Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным по той же самой причине», — сказал он на церемонии открытия «Кинотавра» в Сочи.