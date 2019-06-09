Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Актер Константин Хабенский на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи поддержал Ивана Голунова и заявил о предпринятых попытках "закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду"

Во время церемонии открытия «Кинотавра» в Сочи председатель его жюри Константин Хабенский выступил с приветственным словом, в котором упомянул о деле сотрудника интернет-издания «Медуза», сообщает корреспондент РБК.

Актер рассказал, что фестиваль всегда был «живым, непричесанным, шершавым», следует из видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Peopletalk. «Это фестиваль, у которого всегда есть точка зрения, своя правда, свой зритель», — сказал актер.

«Я думаю, что это одна из самых сильных черт этого фестиваля. Но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом. Так получается, что сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду», — заявил Хабенский, после чего зал начал ему аплодировать.

«Если это получится, то завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным по той же самой причине. При всем хорошем отношении Владимира Ростиславовича (имеется в виду присутствовавший в зале министр культуры Владимир Мединский — РБК), — сказал Хабенский.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Полиция утверждает, что при нем, а также в его квартире были обнаружены наркотики, которые якобы предназначались для сбыта.

Сам Голунов вину отрицает и утверждает, что наркотики ему подбросили.

Обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств журналисту предъявили 8 июня. В тот же день Никулинский районный суд Москвы принял решение о его домашнем аресте на два месяца.