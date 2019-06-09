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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Актер Константин Хабенский на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи поддержал Ивана Голунова и заявил о предпринятых попытках "закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду"

Во время церемонии открытия «Кинотавра» в Сочи председатель его жюри Константин Хабенский выступил с приветственным словом, в котором упомянул о деле сотрудника интернет-издания «Медуза», сообщает корреспондент РБК.

Актер рассказал, что фестиваль всегда был «живым, непричесанным, шершавым», следует из видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Peopletalk. «Это фестиваль, у которого всегда есть точка зрения, своя правда, свой зритель», — сказал актер.

«Я думаю, что это одна из самых сильных черт этого фестиваля. Но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом. Так получается, что сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду», — заявил Хабенский, после чего зал начал ему аплодировать.

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«Если это получится, то завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным по той же самой причине. При всем хорошем отношении Владимира Ростиславовича (имеется в виду присутствовавший в зале министр культуры Владимир Мединский — РБК), — сказал Хабенский.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Полиция утверждает, что при нем, а также в его квартире были обнаружены наркотики, которые якобы предназначались для сбыта. 

Сам Голунов вину отрицает и утверждает, что наркотики ему подбросили.

Обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств журналисту предъявили 8 июня. В тот же день Никулинский районный суд Москвы принял решение о его домашнем аресте на два месяца. 

Авторы: Артем Филипенок, Анастасия Каменская
Теги: Константин Хабенский
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