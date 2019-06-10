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Политика ,  
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Корабли ВМФ России проведут стрельбы на Балтике на фоне учений НАТО

Корабельные группы Балтийского флота вышли в море для проведения учений. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Среди них корветы «Бойкий» и «Стойкий», малые ракетные корабли «Серпухов», «Зеленый Дол», «Ливень», «Пассат», а также противолодочный корабль «Алексин». Они вышли в Балтийское море для отработки действий против лодок, ракетных ударов по кораблям условного противника и артиллерийских и торпедных стрельб. В частности, по воздушным мишеням.

В ходе учений экипажи кораблей будут заниматься поиском и уничтожением подводной лодки условного противника, а также проведут электронные пуски ракет и отразят условный массированный налет авиации.

Ранее в НАТО сообщили, что с 9 по 21 июня в Балтийском море пройдут учения Baltops 2019. В альянсе заявили, что они направлены на демонстрацию того, как хорошо силы НАТО могут работать вместе и защищаться от любого противника. В учениях принимают участие военнослужащие из 18 стран. Они проводятся с 1972 года.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа отмечает, что в Краснодарский край передислоцировали самолеты А-50 ВКС России. В ЮВО добавили, что они будут заниматься мониторингом воздушной обстановки над Черным морем на фоне учений НАТО.

Начальник пресс-службы Вадим Астафьев рассказал, что это поможет предотвратить инциденты с гражданскими судами и самолетами, которые могут оказаться в зоне учений альянса. При этом самолеты А-50 сопровождают истребители Су-27СМ3.

В начале июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что в июле альянс планирует провести учения в Черном море совместно с украинскими военными.

Теги: Балтийский флот, военные учения, учения НАТО, Минобороны
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