Корабли ВМФ России проведут стрельбы на Балтике на фоне учений НАТО

Корабельные группы Балтийского флота вышли в море для проведения учений. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Среди них корветы «Бойкий» и «Стойкий», малые ракетные корабли «Серпухов», «Зеленый Дол», «Ливень», «Пассат», а также противолодочный корабль «Алексин». Они вышли в Балтийское море для отработки действий против лодок, ракетных ударов по кораблям условного противника и артиллерийских и торпедных стрельб. В частности, по воздушным мишеням.

В ходе учений экипажи кораблей будут заниматься поиском и уничтожением подводной лодки условного противника, а также проведут электронные пуски ракет и отразят условный массированный налет авиации.

Ранее в НАТО сообщили, что с 9 по 21 июня в Балтийском море пройдут учения Baltops 2019. В альянсе заявили, что они направлены на демонстрацию того, как хорошо силы НАТО могут работать вместе и защищаться от любого противника. В учениях принимают участие военнослужащие из 18 стран. Они проводятся с 1972 года.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа отмечает, что в Краснодарский край передислоцировали самолеты А-50 ВКС России. В ЮВО добавили, что они будут заниматься мониторингом воздушной обстановки над Черным морем на фоне учений НАТО.