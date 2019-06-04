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Столтенберг на встрече с Зеленским анонсировал учения в Черном море

НАТО планирует провести учения в Черном море совместно с украинскими военными в июле этого года. Об этом на встрече в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Трансляция их совместного выступления велась на сайте НАТО.

«В июле пройдут дополнительные учения в Черном море вместе с Украиной», — сказал он.

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Кроме того, он отметил, что НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине, включая совместные военные учения. Столтенберг напомнил, что ранее альянс выделил Киеву €40 млн для, в частности, улучшения работы специалистов в области киберзащиты и военной медицины.

В свою очередь Зеленский выразил надежду на то, что вскоре будет возобновлена работа комиссии НАТО — Украина, которая была остановлена после претензий Венгрии по поводу языковой политики украинских властей в отношении венгерской общины, проживающей на западе Украины.

Теги: Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, военные учения, Черное море, Украина
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