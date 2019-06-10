СБУ усилила контроль за «радикальными» россиянами на въезде в Молдавию

СБУ усилила контроль за «радикальными» россиянами на въезде в Молдавию

Служба безопасности Украины объявила об усилении контроля на границе с Молдавией в отношении «радикально настроенных» российских граждан. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«В настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины для радикально настроенных граждан Российской Федерации», — заявили в СБУ.

Такие меры Киев предпринял для того, чтобы «не допустить обострения ситуации в Кишиневе» из-за «иностранного вмешательства во внутренние процессы», пояснили в ведомстве.

В Молдавии в разгаре политический кризис, связанный с итогами февральских выборов, на которых 35 мест получили социалисты, поддерживаемые президентом Игорем Додоном, 30 — демократическая партия (лидер — бизнесмен Владимир Плахотнюк) и 26 — блок ACUM. Партии не смогли договориться о коалиции, которая позволила бы им сформировать правительство большинства.