НАТО заявило об обеспокоенности политическим кризисом в Молдавии

НАТО заявило об обеспокоенности политическим кризисом в Молдавии

НАТО выражает крайнюю обеспокоенность политическим кризисом, который происходит в Молдавии, и призывает стороны к урегулированию ситуации путем диалога. Об этом говорится в заявлении пресс-службы альянса, опубликованном на его сайте.

«Мы призываем все политические силы в стране проявлять спокойствие и сдержанность и разрешать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства закона», — говорится в сообщении.

В организации считают, что избранные лидеры Молдавии должны работать сообща, чтобы преодолеть сложившийся кризис.

При этом в НАТО выразили поддержку Молдавии в реформировании ее институтов обороны и безопасности.