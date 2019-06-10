В Совфеде заявили о готовности работать с новым правительством Молдавии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия готова работать с новым парламентом и правительством Молдавии. При этом он выразил мнение, что молдавскому Конституционному суду (КС) необходимо нормализовать ситуацию в стране. Об этом Косачев написал в Facebook.

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — сказал он, отметив, что КС нарушил принцип разделения властей.

Кроме того, Косачев добавил, что суд, вместо того, чтобы защитить политическую систему в стране, разрушил ее, «выйдя за рамки своей миссии»

Он напомнил о том, что власти Евросоюза заявили о готовности работать с новым правительством Молдавии, отметив, что и Москва придерживается этой же линии. «Полагаю, это единственный путь преодолеть политический кризис в стране», — заключил он.