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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Политика ,  
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Пушилин сообщил о росте числа обстрелов при Зеленском

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что число обстрелов в Донбассе лишь увеличилось после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского.

По словам Пушилина, новый президент Украины «переворачивает все с ног на голову», когда говорит об ответственности России и ополченцев за обстрелы, сообщает агентство «РИА Новости». «Это бессильная попытка оправдать преступления как раз вооруженных формирований Украины. Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского», — сказал глава ДНР.

Он добавил, что украинский президент не может дать приказ на прекращение огня, потому что «мало на что влияет» и «имеет слабый авторитет среди украинских боевиков».

Накануне стало известно о том, что глава делегации Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил запретить вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе и прописать это документально. «Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого режима тишины», — заявил экс-президент Украины.

Против идеи Кучмы выступили спикер Верховной рады Андрей Парубий, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев. Они назвали эту идею «предательством и путем к капитуляции».

 

Теги: Денис Пушилин, Леонид Кучма, Украина
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