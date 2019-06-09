На съезде партии Зеленского в Киеве представили 100 кандидатов в Раду

В Ботаническом саду Киева состоялся съезд партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале партии.

На съезде был объявлен список из ста членов партии, которые примут участие в досрочных июльских выборах в Верховную раду. По словам Зеленского, список состоит из «экспертов в разных сферах и представителей разных регионов», а также из подавших заявку в интернете. Первым в списке идет председатель «Слуги народа», политтехнолог Дмитрий Разумков, который во время президентской кампании был спикером штаба Зеленского.

«У нас было мало времени, чтобы всех их [кандидатов] проверить на добропорядочность. Поэтому надеемся на журналистов и общественность, которая поможет проанализировать наши ошибки <...> За кнопкодавство будем лишать мандата», — отметил президент.

Идеологией партии было выбрано либертарианство. «Мы с этого [такой идеологии] начали формировать наши с ним [Зеленским] отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — объяснял советник президента Украины и его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.