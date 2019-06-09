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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Экс-глава Серпуховского района Шестун обвенчался в СИЗО

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун обвенчался с женой Юлией в храме СИЗО «Матросская тишина», сообщила РБК Юлия Шестун.

«Сегодня в час дня прошла церемония венчания. Ее провел батюшка Сергий, который закреплен за этим СИЗО. Нам подарили иконы. Мне удалось 40 минут держаться с ним за руки впервые за этот год. Правда, мне пришлось забрать кольцо Александра Вячеславовича, поскольку украшения там запрещены», — рассказала супруга Шестуна.

По ее словам, на церемонии присутствовали сотрудники СИЗО. Юлия добавила, что муж похудел с 50-го до 42-го размера, и на церемонию ему пришлось надеть рубашку и джинсы сына.

«Потом у нас было краткосрочное свидание с детьми. Мы 1,5 часа пообщались. Он сказал, что ему очень тяжело дается выход из голодовки: начинает есть — все болит», — сообщила Шестун.

Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. В июне 2018 года его задержали и обвинили в мошенничестве, отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности. В феврале Шестуну предъявили новое обвинение в получении взяток на 9,9 млн руб.

В июле 2018 года он объявил голодовку, по его словам, в связи с многочисленными нарушениями его прав и избиениями. В конце августа его госпитализировали, после чего он прекратил голодовку из-за ухудшения самочувствия.

В феврале бывший чиновник возобновил голодовку, а впоследствии совершил попытку суицида в СИЗО. В мае он объявил о прекращении голодовки.

Теги: новости РБК, Александр Шестун, СИЗО «Матросская тишина», венчание
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