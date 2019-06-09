Опубликовано видео с места столкновения автобусов в Сочи

Пользователи соцсетей опубликовали видео с места ДТП в Сочи, где столкнулись два экскурсионных автобуса, в результате чего, по последним данным, пострадали 26 человек.

https://www.instagram.com/p/ByeqpbHDQjY/

Столкновение произошло на перекрестке улиц Старообрядческой и Таврической.Один из автобусов направлялся на экскурсию в Розу Хутор. По данным правоохранительных органов, как сообщили РБК, ДТП произошло после того, как один из водителей не уступил дорогу.

В минздраве Краснодарского края сообщили о 26 пострадавших, 21 из них госпитализировали, включая троих детей. Погибших в ДТП нет.



