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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Общество ,  
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Более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Сочи

Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи на пересечении Старообрядческой и Таврической улиц, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе несовершеннолетний. «На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД обеспечивают регулирование движения на данном участке», — уточнили в главке.

Об аварии с автобусом в Сочи со ссылкой на источники и очевидцев сообщают также «РИА Новости» и РЕН ТВ. По данным их собеседников, при ДТП пострадали уже 15 человек, в том числе один ребенок.

Авария, указывал источник «Интерфакса», произошла с экскурсионным автобусом по пути на курорт «Роза-Хутор»: по предварительным данным, он столкнулся с микроавтобусом. РЕН ТВ уточнял, что авария произошла в Адлерском районе.

Информацию о ДТП с автобусом в Сочи ТАСС подтвердили в мэрии города. В результате случившегося есть пострадавшие, уточнили там, отказавшись предоставлять более подробную информацию. На место происшествия, отметили власти, направлены 15 экипажей скорой помощи. «Все оперативные службы находятся на месте», — добавил собеседник агентства.

Теги: Сочи, авария, новости РБК
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