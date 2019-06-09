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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Минздрав Кубани сообщил о 26 пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи

Число пострадавших в результате столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи выросло до 26 человек, сообщили РБК в минздраве Краснодарского края.

В министерстве пояснили, что из 26 обратившихся за медицинской помощью 21 человек был госпитализирован, включая троих детей. В Сочи из Краснодара был направлен вертолет санитарной авиации с медицинской бригадой, добавили в минздраве.

Кроме того, в пресс-службе краевой администрации РБК уточнили, что, по данным правоохранительных органов, ДТП произошло после того, как один из водителей не уступил дорогу.

Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи ранее в воскресенье на пересечении Старообрядческой и Таврической улиц. Изначально официально сообщалось об 11 пострадавших. Погибших в результате ДТП нет.

Теги: Минздрав, пострадавшие, ДТП, новости РБК
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