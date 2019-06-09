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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Политика ,  
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В Казахстане стартовали выборы президента

В Казахстане началось голосование на внеочередных выборах президента. Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (04:00 мск) и проработают до 20:00 (17:00 мск).

По всей стране и за рубежом будут работать 9967 избирательных участков.

На пост главы государства претендуют семь человек: нынешний президент Касым-Жомарт Токаев от правящей партии Nur Otan («Свет Отечества»), Садыбек Тугел от общественного объединения «Ұлы дала қырандары» («Орлы великой степи»), Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана, Дания Еспаева от партии «Ак жол» («Светлый путь»), Толеутай Рахимбеков от партии «Ауыл», Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии и Амиржан Косанов от национал-патриотического движения «Ұлт тағдыры» («Судьба нации»).

Токаев, ранее занимавший пост главы МИДа, стал президентом страны 20 марта, после того, как первый президент республики Нурсултан Назарбаев сложил полномочия. О решении провести в стране внеочередные президентские выборы Токаев объявил 9 апреля, по его словам, они должны «снять любую неопределенность».
 

Материал дополняется

Теги: Казахстан, Выборы
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