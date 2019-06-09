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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Мексика пообещала гумпомощь направляющимся в США мигрантам

С понедельника, 10 июня, Мексика будет оказывать гуманитарную помощь людям, которые ждут решения по своему запросу о предоставлении убежища в США. Об этом заявил президент Мексики Лопес Обрадор, передает New York Times.

Он также пообещал защищать права мигрантов и предоставлять им возможность работать, получать образование и медуслуги на территории Мексики в процессе ожидания решения из США.

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Трамп отложил введение пошлин в отношении Мексики на неопределенный срок

В конце мая президент США Дональд Трамп, недовольный потоком нелегальных мигрантов из Мексики в Соединенные Штаты, объявил, что 10 июня введет пошлины в размере 5% на все экспортируемые из Мексики товары. Президент также пригрозил, что они будут повышаться до тех пор, пока поток мигрантов не прекратится.

После этого представители стран провели переговоры, по итогам которых приняли декларацию, предусматривающую, по словам Трампа, «решительные меры» со стороны Мексики для контроля за мигрантами. В частности, Мексика разместит на границе военных Нацгвардии. В результате американский лидер отложил введение пошлин на неопределенный срок.

Теги: мигранты, Мексика, гуманитарная помощь
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