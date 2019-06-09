Президент Албании объявил об отмене муниципальных выборов

Муниципальные выборы в Албании, намеченные на конец июня, отменены из-за необходимости снизить политическую напряженность в стране. Об этом заявил президент Илир Мета, передает агентство Associated Press.

По словам Меты, «нынешние обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для проведения подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов». Подробнее президент пообещал объяснить свое решение в понедельник., 10 июня.

Премьер Албании Эди Рама, выступая позднее на митинге, назвал неверным решение Меты. Он заявил, что выборы должны состояться 30 июня в соответствии с графиком, чтобы не допустить использования политического шантажа.

Как сообщает агентство, вечером 8 июня тысячи албанцев, которые поддерживают оппозицию, вышли на антиправительственный протест. В столице страны Тиране возле здания парламента протестующие кидали в полицейских петарды и коктейли Молотова. В ответ сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивы газ и водометы.