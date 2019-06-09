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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Президент Албании объявил об отмене муниципальных выборов

Муниципальные выборы в Албании, намеченные на конец июня, отменены из-за необходимости снизить политическую напряженность в стране. Об этом заявил президент Илир Мета, передает агентство Associated Press.

По словам Меты, «нынешние обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для проведения подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов». Подробнее президент пообещал объяснить свое решение в понедельник., 10 июня.

Премьер Албании Эди Рама, выступая позднее на митинге, назвал неверным решение Меты. Он заявил, что выборы должны состояться 30 июня в соответствии с графиком, чтобы не допустить использования политического шантажа.

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Как сообщает агентство, вечером 8 июня тысячи албанцев, которые поддерживают оппозицию, вышли на антиправительственный протест. В столице страны Тиране возле здания парламента протестующие кидали в полицейских петарды и коктейли Молотова. В ответ сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивы газ и водометы.

Оппозиционные партии планировали бойкотировать муниципальные выборы и угрожали не допустить их проведения. Оппозиция во главе с правоцентристской Демократической партией обвиняет правительство в связях с организованной преступностью и в фальсификации голосов, а также требует отставки Рамы, назначения временного кабмина и проведения досрочных всеобщих выборов.

Правительство отрицает обвинения и утверждает, что протесты, начавшиеся в феврале, «подорвали имидж страны» в преддверие переговоров о возможном членстве Албании в ЕС.

Теги: Албания, муниципальные выборы, отмена
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